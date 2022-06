Wuling Air EV with 300km range and 100 kmph top speed launched: Check price, specifications, features, and pictures: इंडोनेशिया में SAIC-GM-Wuling ने एक नई माइक्रो इलेक्ट्रिक कर Wuling Air EV पेश की है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: June 16, 2022 9:08 AM IST