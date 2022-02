Xiaomi 11 Lite NE 5G with 64MP camera 8GB RAM available on discount at Amazon Sale: शाओमी के पिछले साल लॉन्च हुए Xiaomi 11 Lite NE 5G स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। Amazon India पर चल रहे Fab Phones Fest Sale में इस फोन पर आप 5,500 रुपये तक बचा सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: February 26, 2022 9:16 AM IST