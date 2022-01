Xiaomi 11i HyperCharge with 120W fast charging 5160mAh battery and 108MP camera Discount last day Sale: शाओमी की नई Xiaomi 11i Series इस वक्त Flipkart Big Savings Days सेल में डिस्काउंट पर मौजूद है। आज सेल का आखिरी दिन है इसलिए Xiaomi 11i Hypercharge को सस्ते में खरीदने का आज आखिरी मौका है। आइए सेल डिटेल और फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: January 22, 2022 8:46 AM IST