Xiaomi 11T Pro 5G with 108MP camera 120W fast charging 5000mAh battery available on offer at Amazon Sale: Xiaomi 11T Pro 5G एक फ्लैगशिप फोन है, जो 120W फास्ट चार्जिंग और 108MP कैमरे के साथ आता है। इस फोन की खरीद पर फिलहाल अच्छा ऑफर दिया जा रहा है, जहां आप अमेजन से इसे खरीद पर 3,000 रुपये बचा सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: February 12, 2022 8:54 AM IST