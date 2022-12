50MP कैमरा, Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, 12GB RAM और 120W फास्ट चार्जिंग वाला Xiaomi 13 Pro लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

Xiaomi 13 Pro launched with 50MP camera Snapdragon 8 Gen 2 processor 12GB RAM 120W fast charging here price and specifications: Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन ने ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे दी है। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट दी गई है। इसके अलावा डिवाइस में 50MP कैमरे के साथ 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आइए गैलरी में जानते हैं शाओमी 13 प्रो की कीमत और स्पेसिफिकेशन डिटेल में।

Published on: December 11, 2022 8:42 PM IST