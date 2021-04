Xiaomi Mi 10i 5G up to 8GB RAM 128GB Storage 108MP camera at flat Rs 1000 discount for HDFC Bank card users on Amazon India check offer details: Mi 10i भारत में 20,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आता है। फोन की खास बात यह है कि इसमें 108MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप, Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर मिलता है। इस फोन के फ्रंट और बैक पैनल में ग्लास फिनिशिंग दी गई है, जिसकी वजह से यह देखने में अच्छा लगता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh Published on: April 21, 2021 8:27 PM IST