108MP कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला Mi 10i बना भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G फोन, जानें क्या है खास?

Xiaomi Mi 10i with 108MP Quad Camera 120Hz display becomes top selling 5G smartphone in India according to IDC check top features: Xiaomi Mi 10i भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G फोन बन गया है। कंपनी ने दावा किया है कि, IDC की मंथली स्मार्टफोन शिपमेंट ट्रैकर के मुताबिक, भारत में Mi 10i की जबरदस्त शिपमेंट हुई है। Xiaomi ने इस स्मार्टफोन को जनवरी 2021 में लॉन्च किया है। यह कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए Mi 10 सीरीज का सबसे सस्ता फोन है, जिसे भारतीय यूजर्स के लिए कस्टमाइज्ड किया गया है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 27, 2021 12:09 PM IST