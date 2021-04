Xiaomi Mi 10T Series up to 108MP Camera 8GB RAM 5000mAh battery available on huge discount offer in Flipkart Mobile Bonanza Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज यानी 7 अप्रैल से Mobile Bonanza Sale की शुरुआत हुई है। इस सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन की खरीद पर डील्स ऑफर की जा रही है। Xiaomi के पिछले साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Mi 10T 5G की खरीद पर कई तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 7, 2021 8:14 PM IST