Xiaomi Mi 11 Global Launch on 8 February know five big things about 108MP Camera smartphone series : Xiaomi Mi 11 को 8 फरवरी यानी कल ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को दिसंबर 2020 में चीन में लॉन्च किया गया था। Mi 10 की तरह ही यह स्मार्टफोन भी 108MP कैमरे के साथ आता है। कंपनी 8 फरवरी को इस स्मार्टफोन के साथ Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra और Mi 11 Lite को भी लॉन्च कर सकती है। आइए, जानते हैं इस स्मार्टफोन सीरीज के बारे में पांच बड़ी बातें।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 7, 2021 5:58 PM IST