Xiaomi MI Smart Band 5 with AMOLED display 14 days battery life 5 ATM Water and dust resistance feature available on Amazon India Rs 500 discount check offer and features: शाओमी ने पिछले साल अपने Mi Smart Band 5 फिटनेस बैंड को लॉन्च किया था। यह कंपनी का पहला फिटनेस बैंड है जो AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसमें कई तरह के हेल्थ सेंसर, नोटिफिकेशन फीचर, लोकेशन फीचर आदि मिलते हैं। साथ ही, इसमें वाटरप्रुफ और दो सप्ताह की बैटरी बैक-अप मिलता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 17, 2021 8:25 AM IST