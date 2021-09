Xiaomi Mi TV 5X Series with 4K UHD Display HDR Android 10 TV Support Dolby Atmos sound features first sale on flipkart today check offers: Xiaomi ने पिछले दिनों आयोजित Smarter Living 2022 इवेंट में Mi TV 5X Series को पेश किया है। यह स्मार्ट टीवी सीरीज तीन स्क्रीन साइज- 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच में आती है। इस सीरीज के तीनों वेरिएंट में Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। साथ ही, यह स्मार्ट टीवी सीरीज नए Patchwall 4 के साथ आती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसमें पर्सनलाइज्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। इस स्मार्ट टीवी सीरीज में प्रीमियम मैटलिक बेजललेस फिनिश दी गई है। इस स्मार्ट सीरीज की पहली सेल आज यानि 7 सितंबर को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी।

Published on: September 7, 2021 8:37 AM IST