Xiaomi Pad 5 with 33W fast charging 120Hz HDR10 screen Qualcomm Snapdragon 860 processor launched in India First Look price specifications features discount offer pictures: शाओमी ने भारत में आज NEXT 2022 इवेंट के दौरान Xiaomi Pad 5 टैबलेट लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम डिवाइस है, जो Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर से लैस है। आइए इस टैबलेट की पिक्चर्स के साथ कीमत और स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: April 27, 2022 2:00 PM IST