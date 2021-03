Xiaomi Realme Motorola Infinix Tecno 4GB RAM 48MP Camera 5000mAh Battery Cheapest budget smartphones under 12000 on Amazon and flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर कम कीमत में Xiaomi, Realme, Infinix, Motorola, Tecno ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं। ये स्मार्टफोन 4GB RAM, 48MP कैमरा और 5000mAh दमदार बैटरी के साथ आते हैं। इन स्मार्टफोन्स में आप गेम खेलने से लेकर अच्छी तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं। साथ ही, एक बार फोन फुल चार्ज करने पर ये काफी देर तक चलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 3, 2021 6:09 PM IST