Xiaomi Redmi 9 Power with 48MP Camera 6000mAh battery on huge discount on Flipkart Home Days Sale check offers price and specifications: Flipkart पर आज यानी 27 मई से शुरू हुए Home Days Sale में Xiaomi Redmi 9 Power पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। यह फोन 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 128GB तक स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 27, 2021 4:09 PM IST