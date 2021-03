Xiaomi Redmi 9 prime get price cut buy 5 camera, 4GB RAM and 5020mAh battery phone rs 534 emi on amazon India: Xiaomi ने Redmi 9 Prime स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी है। Redmi 9 Prime स्मार्टफोन को अब 9,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इससे पहले यह स्मार्टफोन 9,999 रुपये की कीमत में लिस्ट था। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर Redmi 9 Prime पर शानदार डील मिल रही है। यहां हम आपको Redmi 9 Prime स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स और डील के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 3, 2021 6:22 PM IST