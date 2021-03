Xiaomi Redmi 9i with 4GB RAM 128GB Storage 5000mAh battery on huge discount in flipkart Smartphone carnival sale check offers: Flipkart पर इन दिनों Smartphone Carnival Sale का आयोजन किया जा रहा है। यह सेल 8 मार्च से लेकर 12 मार्च यानी कल तक चलेगी। इस सेल में कई ब्रांड के स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Xiaomi के पिछले साल लॉन्च हुए बजट स्मार्टफोन Redmi 9i को भी आप इस सेल में कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 11, 2021 9:26 PM IST