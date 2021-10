Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max with 108MP Camera 5020mAh battery 120Hz AMOLED Display up to 8GB RAM sale discount offer on Amazon India check price: शाओमी के सबसे सस्ते 108MP कैमरा वाले स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro Max की खरीद पर शानदार डील मिल रही है। यह फोन 5020mAh बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। आइए, जानते हैं मिलने वाले ऑफर के बारे में....

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 16, 2021 8:35 AM IST