8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP क्वाड कैमरा वाले Redmi Note 10 Pro की सेल 21 अप्रैल को, मिलेंगे ये कमाल के फीचर्स

Xiaomi Redmi Note 10 Pro with 64MP Quad Camera 8GB RAM 128GB Storage sale on April 21 on Amazon India check offer details: Xiaomi के पिछले महीने लॉन्च हुए Redmi Note 10 Pro की अगली सेल 21 अप्रैल को दिन के 12 बजे Amazon India और Mi.com पर आयोजित की जाएगी। इस सेल में फोन की खरीद पर कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 18, 2021 7:04 PM IST