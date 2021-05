Xiaomi Redmi Note 10s with 64MP quad camera 6GB RAM 5000mAh battery available at Rs 1750 discount on Amazon Smartphone upgrade sale check offer: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर आज यानी 22 मई से Smartphone Upgrade Sale का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन की खरीद पर कैशबैक एवं अन्य ऑफर मिल रहे हैं। पिछले दिनों लॉन्च हुए Xiaomi के बजट फोन Redmi Note 10S पर शानदार डील मिल रही है।

Published on: May 22, 2021 6:44 PM IST