Xiaomi Redmi Note 9 with 48MP camera, 5020mAh battery and Helio G85 processor buy on discount at Amazon Sale Xiaomi Redmi Note 9 with 48MP camera, 5020mAh battery and Helio G85 processor buy on discount at Amazon Sale: Amazon India पर Feb Phones Fest सेल चल रही है। अमेजन पर यह सेल 22 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट के साथ कई डील्स मिल रही हैं। यहां हम आपको अमेजन पर चल रही Feb Phones Fest Sale के दौरान Xiaomi Redmi Note 9 स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 24, 2021 3:59 PM IST