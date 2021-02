Xiaomi Samsung Realme POCO Infinix Smartphones under 15000 with 48MP Camera on Flipkart Mobile Bonanza Sale: Flipkart पर चल रही Mobile Bonanza Sale आज रात 11:59 बजे खत्म होने वाली है। इस सेल में Realme, Xiaomi, POCO, Vivo, Samsung, Infinix के स्मार्टफोन पर बेहतरीन डील्स ऑफर की जा रही है। जानते हैं इस सेल में 15,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले पांच स्मार्टफोन के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 28, 2021 3:01 PM IST