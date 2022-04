Xiaomi Smart TV 5A Series and Xiaomi OLED Vision TV launch at Xiaomi NEXT 2022 Event price start with 15499 specifications details : Xiaomi NEXT 2022 Event आज भारत में 27 अप्रैल को आयोजित किया गया था, जिसमें कंपनी ने अपने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Smart TV 5A सीरीज और Xiaomi OLED Vision TV शामिल है। टीवी की बात करें, तो आपको आज के लॉन्च में 15,499 रुपये से लेकर 89,999 रुपये तक के वेरिएंट्स मिले हैं। इस फोटो गैलेरी की मदद से देखें इन टीवी की पहली झलक और फीचर्स के साथ कीमत व सेल डिटेल्स।

Manisha



Published on: April 27, 2022 5:25 PM IST