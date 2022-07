Yamaha Fazzio 125cc scooter launched with 17.8 litre under seat storage and many features check price: यामाहा ने नया 125cc स्कूटर Yamaha Fazzio लॉन्च किया है। बेहद आकर्षक दिखने वाले इस स्कूटर को दो वेरिएंट- स्टैंडर्ड और स्मार्ट-की में खरीदा जा सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 29, 2022 4:32 PM IST