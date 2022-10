Yamaha unveiled 3 e bikes Moro 07 Wabash RT and Crosscore RC with 28mph top speed check photos features and all details here: Yamaha ने नई 3 इलेक्ट्रिक ई-बाइक पेश करके इस मार्केट में एंट्री ले ली है। इन तीनों ई-बाइक्स को शानदार डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ लाया गया है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: October 8, 2022 9:55 AM IST