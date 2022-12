Year End 2022 Biggest 5 Outage of 2022 Including whatsApp Twitter Instagram and more: 2022 खत्म होने वाला है। इस साल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई बड़ी चीजें देखने को मिली। कई ऐप्स और नए फीचर्स लॉन्च हुए। वहीं, कुछ बड़े ऐप्स को ग्लोबल आउटेज का सामना भी करना पड़ा। आज इस आर्टिकल में आपको इस साल यानी 2022 के 5 सबसे बड़े ग्लोबल आउटेज के बारे में बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं...

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: December 26, 2022 12:38 PM IST