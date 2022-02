BSNL से लेकर Jio तक, ये हैं 3300GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट वाले सस्ते और बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान्स

Cheap and Best Broadband Plans: इंटरनेट आजकल हमारी जरूरत का हिस्सा बनता जा रहा है। 2020 में कोरोना वायरस महामारी आने के बाद ज्यादातर लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ बच्चों के स्कूल भी ऑनलाइन चल रहे हैं। ऐसे में हमें हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है। मोबाइल ऑपरेटर्स 7Mbps तक की एवरेज स्पीड के साथ इंटरनेट मुहैया कराते हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेज के लिए काफी नहीं है। ऐसे में हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की जरूरत होती है। Also Read - BSNL Bharat Fibre Broadband के 7 प्लांस में मिलती है 300 Mbps स्पीड, मगर आपके लिए कौन है बेस्ट?

BSNL, Airtel, Reliance Jio और Tata Play जैसी कंपनियां देश के बड़े शहरों के अलावा गावों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया करा रही हैं। आज हम आपको इन कंपनियों के सस्ते मगर बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। इन ब्रॉडबैंड प्लान में यूजर को 50Mbps तक हाई स्पीड इंटरनेट, 3300GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग जैसे फायदे मिलते हैं। Also Read - Tata Sky बना Tata Play, DTH के साथ मिलेगा Netflix का एक्सेस

BSNL

भारत संचार निगम लिमिटेड अपने Bharat Fiber ब्रॉडबैंड के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराता है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी 449 रुपये महीने के प्लान में 30Mbps की स्पीड के इंटरनेट सर्विस देती है। इस प्लान में यूजर को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ 3300GB हाई स्पीड डेटा का लाभ मिलता है। FUP (फेयर यूज पॉलिसी) लिमिट पूरी होने के बाद यूजर को 2Mbps की स्पीड के अनलिमिडेट डेटा का लाभ मिलता है। Also Read - Excitel ब्रॉडबैंड ने पेश किया नया ऑफर, 499 रुपये प्रति महीने में मिलेगी 300Mbps की स्पीड

Tata Play

Tata Play (पहले Tata Sky) के 2097 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में यूजर को तीन महीने तक 50Mbps का हाई इंटरनेट स्पीड मिलता है। यह ब्रॉडबैंड प्लान तीन महीने का है। कंपनी कोई मंथली प्लान अभी ऑफर नहीं कर रही है। इस प्लान में यूजर को कुल 3300GB यानी 3TB इंटरनेट का लाभ एक महीने के लिए मिलता है। महीने में 3TB डेटा यूज करने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है।

Airtel Xtream Fiber

Airtel Xtream Fiber या Airtel Broadband 499 रुपये महीने में हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराता है। इस प्लान में यूजर को 40Mbps की कॉन्सटेंट स्पीड के इंटरनेट का लाभ मिलता है। एयरटेल के इस प्लान में भी यूजर को कुल 3300GB डेटा का लाभ मिलता है। साथ ही, देशभर में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का भी लाभ मिलता है।

Jio Fiber

Jio Fiber का 399 रुपये महीने वाला प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर को 30Mbps की स्पीड के इंटरनेट सर्विस मिलती है। इस ब्रॉडबैंड प्लान में यूजर को कुल 3300GB डेटा यानी 3TB डेटा का लाभ मिलता है। जियो फाइबर के इस प्लान में भी यूजर को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है।