ने दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। ये दोनों डेटा ऐड-ऑन पैक हैं और Premium सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इनमें एक प्लान 78 रुपये का और दूसरा 248 रुपये का है। इनके अलावा कंपनी ने ग्राहकों को ऐप से Wynk Premium का सब्सक्रिप्शन खरीदने की भी सुविधा दी है। आइए एयरटेल के इन दोनों प्लान्स में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 450 रुपये से कम में डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें किसका प्लान सबसे बेस्ट

Airtel 78 rupee data pack

एयरटेल के 78 रुपये वाले पैक में 5GB डेटा मिलेगा। इसकी वैलिडिटी आपके मौजूदा अनलिमिटेड प्लान तक रहेगी। डेटा के साथ इस प्लान में आपको एक महीने के लिए Wynk Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। Also Read - BSNL के नए 365 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में करें साल भर अनलिमिटेड बातें

Airtel 248 rupee data pack

एयरटेल के 248 रुपये वाले नए पैक में 25GB डेटा मिलेगा। इसकी वैलिडिटी भी आपके मौजूदा अनलिमिटेड प्लान तक रहेगी। साथ में इस नए डेटा पैक में आपको एक साल के लिए Wynk Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। Also Read - DoT ने पुरानी यादें की ताजा, अब मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा '0'

ऐप से खरीद सकेंगे Wynk Premium सब्सक्रिप्शन

Airtel यूजर्स अब Airtel Thanks ऐप डिजिटल स्टोर से Wynk Premium का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप होमपेज पर डिजिटल स्टोर पर क्लिक करना होगा, जहां आपको Wynk Premium का ऑप्शन दिख जाएगा। Wynk Premium का एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 49 रुपये और एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 399 रुपये देने होंगे।

Wynk Premium सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेंगे फायदे?

Wynk Premium सब्सकिप्शन के बाद आप इसके ऐप से अनलिमिटेड म्यूजिक और पोडकास्ट सुन सकते हैं। अपने फेवरेट गाने को डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं। साथ ही इसमें हेलो ट्यून्स सेट करने और बॉलिवुड सिंगर्स के लाइव कन्सर्ट्स देखने जैसी सुविधा मिलती है। खास बात यह है कि इसमें आपको ऐड-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा।