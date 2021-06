Bharti Airtel और Reliance Jio देश के टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर में से है। ये दोनों कंपनियां कई सारे प्लान्स ऑफर्स करती हैं। कुछ प्लान्स बिल्कुल सामन होते हैं। वहीं, कुछ में एयटेल और किसी में जियो अधिक सुविधाएं देता है। दोनों कंपनियां कम दिन की वैलेडिटी के लेकर एक साल तक की वैलेडिटी वाले प्लान्स ऑफर करती हैं। Also Read - Reliance Jio का धमाकेदार Prepaid प्लान लॉन्च, मिलेगा 1095GB डेटा

साथ ही 500 रुपये से कम में रोजाना 1.5GB डेटा वाले प्लान्स भी ऑफर करती हैं। आइये, जानें किस कंपनी के प्लान में मिलती ही अधिक सुविधाएं।

Airtel ऑफर करती है ऐसा एक प्लान

Airtel की बात करें तो कंपनी 500 रुपये से कम में रोजाना 1.5GB डेटा वाला केवल एक प्लान ऑफर करती है। इस प्लान की कीमत 399 रुपये है। इसमें राजोना 1.5GB डेटा पूरे 56 दिनों के लिए मिलता है। इसका मतलब इसकी वैलेडिटी 56 दिन है। इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और हर रोज फ्री में 100 SMS मिलते हैं। प्लान्स के साथ यूजर्स को Airtel Thanks App और Airtel Xstream Premium समेत कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। साथ ही Amazon Prime Video के मोबाइल एडिशन का एक महीने का फ्री ट्रायल भी दिया जाता है। बता दें कि कंपनी का यह प्लान देश के सभी सर्किल में उपलब्ध है।

Jio के प्लान में मिलती है क्या सुविधाएं

Jio भी 500 रुपये से कम में रोजाना 1.5GB डेटा वाला एक ही प्लान ऑफर करता है। इसकी कीमत भी Jio के प्लान की तरह 399 रुपये है। साथ ही इसकी वैलेडिटी भी उसके समान 56 दिनों की है। इसमें 1.5GB रोजाना डेटा के साथ-साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और हर रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं। इसमें Jio Apps जैसे JioTV, JioCinema और JioTV का अतिरिक्त बेनिफिट्स भी मिलता है।

अब आप इन दोनों प्लान्स की तुलना कर सकते हैं और अपने अनुसार कोई भी एक अच्छा प्लान चुन सकते हैं। अगर आप एयरटेल ऐप्स का उपयोग करते हैं या करना चाहते हैं तो आप Airtel का प्लान चुन सकते हैं। अगर आप Jio Apps की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका प्लान सिलेक्ट कर लें क्योंकि बाकी की सुविधाएं दोनों प्लान्स में समान है।