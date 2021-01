Bharti ने अपनी सर्विस की घोषणा की है। कंपनी के और MD गोपाल बिठ्ठल ने रेडी नेटवर्क के बारे में अनाउंस किया है। Airtel 5G सर्विस को हैदराबाद में कमर्शियली लाइव किया गया है। कंपनी के CEO ने बताया कि स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के साथ ही Airtel 5G सर्विस शुरू की जा सकती है। कंपनी के पास 5G Ready नेटवर्क इकोसिस्टम है। Also Read - iPhone 12 Pro Max से ज्यादा कीमत में लॉन्च हुआ Sony Xperia Pro 5G, जानें क्या है खास?

Airtel 5G सर्विस 1800MHz बैंड पर लाइव किया गया है जो (Non Stand Alone) टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कंपनी ने अपने 5G सर्विस को डायनैमिक नेटवर्क स्पेक्ट्रम शेयरिंग तकनीक पर टेस्ट किया है। कंपनी का दावा है कि Airtel भारत में 5G नेटवर्क को कमर्शियली टेस्ट करने वाली पहली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। Airtel की 5G सर्विस रेडियो, कोर और ट्रांसपोर्ट सभी डोमेन के लिए कम्पैटिबल होगी। कंपनी ने अपने 5G सर्विस का वीडियो भी YouTube पर जारी किया है।

के मुकाबले 10 गुना तेज

कंपनी की 5G सर्विस 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज होगी। कंपनी ने इसे हैदराबाद में टेस्ट किया है और दावा किया है कि 5G नेटवर्क पर एक फुल लेंथ मूवी को सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकता है। Airtel 5G सर्विस में 3Gbps तक की डाउनलोडिंग स्पीड मिल सकती है। कंपनी अपनी 5G सर्विस स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के तुरंत बाद शुरू कर सकती है। Airtel अपनी 5G सर्विस का डेमोन्स्ट्रेशन हैदराबाद के माधवपुर में दे रही है। यूजर वहां विजिट करके Airtel 5G सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।

Airtel के CEO और MD गोपाल विठ्ठल ने कहा, “हमें इस बात का गर्व है कि हमने टेक सिटी हैदराबाद में इस फ्यूचर रेडी सर्विस को कमर्शियली लाइव किया है। Airtel देश की पहली टेलीकॉम कंपनी है जिसने 5G सर्विस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की है। हम हमेशा से ही भारत में नई टेक्नोलॉजी लाते रहे हैं। Airtel ने के साथ मिलकर अपनी 5G रेडी नेटवर्क को डेवलप किया है।

Airtel के अलावा ने भी अपनी 5G सर्विस के बारे में इसी महीने घोषणा की है। Jio अपनी 5G सर्विस को साल की दूसरी छमाही में लॉन्च कर सकता है। 2021 के आखिरी छमाही में हम Airtel और Jio की 5G सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।