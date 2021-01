Airtel अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। इसके प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के साथ यूजर्स फ्री में + VIP और का मजा ले सकते हैं। एयरटेल यह ऑफर अपने चुनिंदा प्लान्स के साथ दे रहा है। अगर आप एयरटेल यूजर हैं और नया रिचार्ज करने वाले हैं, तो यहां दी गई डीटेल जरूर देखें। यहां हम आपको Airtel के उन सभी प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें Disney+ Hotstar VIP और Amazon Prime Video का फ्री में फायदा पा सकते हैं। Also Read - Amazon Great Republic Day Sale 2021: अमेजन पर आ रही नई सेल, TV-फ्रिज और स्मार्टफोन पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

448 रुपये वाला प्लान (Airtel 448 rs prepaid plan)

एयरटेल के 448 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको रोज 3 जीबी डेटा मिलेगा। साथ में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के फायदे मिलेंगे। एक साल के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन और 30 दिन के लिए Amazon Prime Video Mobile Edition का फ्री ट्रायल भी इस प्लान के साथ मिलता है। इसके अलावा अतिरिक्त लाभ के तौर पर कंपनी इस प्रीपेड प्लान के साथ Premium, Free Hellotunes और Music का फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करती है।

एयरटेल का 599 रुपये वाला प्लान (Airtel 599 rs prepaid plan)

एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें आपको रोज 2 जीबी डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के फायदे मिलेंगे। इस प्लान के साथ भी कंपनी एक साल के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन और 30 दिन के लिए Amazon Prime Video Mobile Edition का फ्री ट्रायल देती है। Airtel Xstream Premium, Free Hellotunes और के फ्री सब्सक्रिप्शन जैसे अतिरिक्त फायदे इस प्रीपेड प्लान के साथ भी मिलते हैं।

एयरटेल का 2698 रुपये वाला प्लान (Airtel 2698 rs prepaid plan)

इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें रोज 2 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के बेनिफिट्स मिलते हैं। इस प्लान के साथ भी कंपनी खास ऑफर के तहत एक साल के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन और 30 दिन के लिए Amazon Prime Video Mobile Edition का फ्री ट्रायल दे रही है। साथ ही अतिरिक्त बेनिफिट्स के रूप में Airtel Xstream Premium, Free Hellotunes और Wynk Music के फ्री सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे भी मिलेंगे।