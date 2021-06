कोरोनावायरस के चलते बहुत सारे लोग Work From Home मोड में काम कर रहे हैं। हर किसी के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, ऐसे में कई लोग मोबाइल 4G इंटरनेट डेटा की मदद से ही अपना काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के लगने के साथ ही घर पर एंटरटेनमेंट ढूंढने वाले लोगों का इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेटा देने वाले प्रीपेड रीचार्ज पैक की जरुरत पड़ती है। Also Read - Jio vs Airtel: 500 रुपये से कम में रोज 1.5GB डेटा, जानें किसका प्लान बेहतर

Airtel, BSNL, Jio और Vi जैसी टेलिकॉम कंपनियां भी 30 दिन की वैलिडिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा डेटा दे रही है, जिनके दाम भी ज्यादा होते हैं। हम यहां पर इन्हीं टेलिकॉम कंपनियों के सबसे महंगे मंथली प्रीपेड रीचार्ज प्लान के बारे में बता रहे हैं जिनकी शायद आपको जरुरत पड़े। Also Read - Reliance Jio का धमाकेदार Prepaid प्लान लॉन्च, मिलेगा 1095GB डेटा

Airtel: 448 रुपए का प्लान

28 दिन की वैलिडिटी के साथ एयरटेल का सबसे महंगा रीचार्ज पैक 448 रुपए का है। इस पैक में कस्टमर को हर दिन 3GB डेटा मिलता है। पैक के दूसरे बेनेफिट में अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS प्रति दिन भी शामिल हैं। इसके साथ ही एयरटेल Disney+ Hotstar VIP subscription भी फ्री में दे रहा है। Also Read - JioPhone Next: दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बारे में जानें सबकुछ

BSNL: 398 रुपए का प्लान

BSNL का 398 रुपए का प्रीपेड रीचार्ज प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और साथ में अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS प्रति दिन और अनलिमिटेड डेटा बेनेफिट देता है। इस पैक पर किसी भी तरह की FUP नहीं है इसलिए जिन्हें इंटरनेट का ज्यादा काम रहता है उनके लिए ये पैक अच्छा है।

Jio: 401 रुपए का प्लान

रिलायंस जियो का 401 रुपए का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 3GB डेटा प्रति दिन देता है। यह पैक भी एयरटेल के प्लान की तरह Disney+ Hotstar VIP Annual subscription भी फ्री में देता है। इसके साथ ही कस्टमर को एक्स्ट्रा 6GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन मिलते हैं।

Vi: 405 रुपए का प्लान

वोडाफोन – आइडिया का 405 रुपए का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 90GB डेटा देता है। इस पैक में वीकेंड डेटा रोल–ओवर की सुविधा भी है। पैक के दूसरे बेनेफिट में अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS प्रति दिन, Zee5 सब्स्क्रिप्शन और Vi Movies & TV का सब्स्क्रिप्शन भी शामिल है।