Airtel, Vi और Jio ने हाल में अपने प्रीपेड प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। तीनों टेलीकॉम कंपनियां एक साल की वैलिडिटी के साथ-साथ कम दिनों की वैलिडिटी वाले भी कई प्लान ऑफर करती हैं। आजकल ज्यादातर लोग 2 सिम यूज करते हैं। हालांकि, वे रिचार्ज कराने से पहले यह जरूर देखते हैं किस कंपनी का प्रीपेड प्लान सस्ते हैं और किसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं।

वहीं, खराब नेटवर्क के कारण भी दूसरी कंपनी की सिम खरीदने से पहले वे प्लान की कीमतों और सुविधाओं की तुलना करते हैं। कीमतें बढ़ने के बाद अब यूजर्स को रिचार्ज करने से पहले प्लान के दाम और उसमें मिलने वाले बेनिफिट पर एक नजर डालनी होगी। अगर आप 28 दिन की वैलिडिटी वाले Prepaid Plan की तलाश कर रहे हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां Airtel, Jio और Vi के 28 दिन वाले प्लान के बारे में बताया गया है। इससे आप आसानी से तीनों के बीच तुलना करके अपने लिए बेहतर प्लान चुन पाएंगे।

Airtel ऑफर करता है ऐसे कई प्लान

कंपनी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ कई प्लान ऑफर करती है। इसके 299 रुपये के प्लान में रोज 1.5GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री SMS दिए जाते हैं। इसके अलावा प्लान में Amazon Prime Video के मोबाइल एडिशन का 30 दिन के लिए फ्री ट्रायल भी मिलता है। वहीं, इसका 265 रुपये का प्लान रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 फ्री SMS के साथ अमेजन प्राइम का फ्री ट्रायल भी देता है।

Airtel का एक और 359 रुपये का प्लान बाकी के प्लान के समान सुविधाएं के साथ आता है। हालांकि, इसमें रोज 2GB डेटा मिलता है। कंपनी के 499 रुपये के प्लान में बाकी सभी सुविधाओं के साथ 2.5GB डेटा रोज दिया जाता है। इसके 599 रुपये के प्लान में रोज 3GB डेटा और Disney+ Hotstar के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ बाकी सारे प्लान वाली सुविधाएं दी जाती हैं। 28 दिन की वैलिडिटी वाला इसका सबसे सस्ते 179 रुपये के प्लान में केवल 2GB डेटा, 300 SMS, अनलिमिटेड कॉल और प्राइम वीडियो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Jio के इन प्लान्स की वैलेडिटी है 28 दिन

Jio के 209 रुपये का पैक रोज 1GB डेटा, 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसके 239 रुपये के प्लान में रोज 1.5GB डेटा, 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। Airtel की तरह Jio भी 299 रुपये का प्लान ऑफर करता है। इसमें 28 दिनों के लिए रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं। वहीं, इसके 601 और 419 रुपये के प्लान में ऊपर बताए गए प्लान्स के समान सुविधाएं और रोज 3-3GB डेटा दिया जाता है। हालांकि, 601 रुपये के प्लान में Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन और 6GB अधिक डेटा भी मिलता है।

Vi के प्लान में भी मिलती हैं कई सुविधाएं

Vi के 299 रुपये के प्लान में रोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं। वहीं, 28 दिन के इसके 501 रुपये वाले प्लान में रोज 3GB डेटा के साथ बाकी सारी सुविधाएं 299 रुपये के प्लान जैसी ही हैं। हालांकि, इसमें Disney+ HotStar का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहीं, इसके 179 रुपये के प्लान में 28 दिनों के लिए 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS मिलते हैं।

कंपनी के 269 रुपये के प्लान में रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और रोज 100 फ्री SMS दिए जाते हैं। इसका 475 रुपये का पैक रोज 3GB डेटा और बाकी प्लान जैसी सुविधाओं के साथ आता है। इसी प्रकार सभी बेनिफिट के साथ 2GB रोज डेटा इसके 359 रुपये के प्लान में मिलता है। इसके अलावा Vi के 409 रुपये के प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 फ्री SMS और रोज 2.5GB डेटा दिया जाता है। इन सभी प्लान्स की वैलिडिटी 28 दिन है। अब आप अपने अनुसार कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं।