Airtel के इन यूजर्स को फ्री में मिल रहा है 5GB हाई स्पीड डाटा

अपने यूजर्स को 5GB फ्री डाटा ऑफर कर रहा है। यह ऑफर यूजर्स को ऑफर किया जा रहा है। प्रीपेड यूजर्स को पहली बार ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उन्हें ये अतिरिक्त 5GB 4G डाटा का लाभ मिलेगा। अपने यूजर्स को 4G सिम अपग्रेड के तहत ये 4G डाटा अपग्रेड कूपन दे रहा है। Airtel के ये कूपन्स 1GB डाटा कूपन्स के साथ मिलेंगे। यूजर्स को इस तरह के पांच कूपन्स दिए जाएंगे।

Talk की रिपोर्ट के मुताबिक, Airtel के प्रीपेड यूजर्स को ही ये ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर का लाभ देश के सभी टेलिकॉम सर्किल में यूजर्स को मिलेगा। नए 4G स्मार्टफोन के साथ नए 4G सिम कार्ड अपग्रेड करने वाले प्रीपेड यूजर्स को Airtel Thanks ऐप में रजिस्टर करने पर इस ऑफर का लाभ मिलेगा।

फ्री में मिल रहा है

इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने YouTube Premium सब्सक्रिप्शन देना शुरू किया था। कंपनी अपने यूजर्स को तीन महीने के लिए YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन प्रमोशनल ऑफर कर रही है। इस ऑफर का भी लाभ यूजर्स Airtel Thanks ऐप या फिर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं। इस ऑफर का लाभ भी उन यूजर्स को मिलेगा, जिन्होंने अब तक YouTube Premium, , या Music सर्विस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है। यूजर्स को इस ऑफर का लाभ 22 अप्रैल, 2021 तक मिलेगा। आपको बता दें कि YouTube Premium का मंथली सब्सक्रिप्शन 129 रुपये में उपलब्ध है।

यही नहीं, Airtel अपने कुछ चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ + का भी फ्री ईयरली सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। ऐसे में Airtel यूजर्स को डाटा के साथ-साथ प्लेटफॉर्म्स का भी लाभ मिल सकेगा।