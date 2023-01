Airtel प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ-साथ कई पोस्टपेड प्लान भी ऑफर करता है। इन पैक में डेटा, फ्री SMS, लोकल/STD कॉल के साथ-साथ Ott प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। कंपनी कुल 5 पोस्टपेड प्लान्स ऑफर करती है। इनमें से सिर्फ एक पैक को छोड़कर बाकी सभी प्लान किसी न किसी OTT सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। Also Read - Airtel Vs Jio Vs Vi: 100 रुपये से कम वाले Data Plan, मिलता है 12GB तक डेटा

आज हम आपको यहां Airtel के ऐसे पोस्टपेट प्लान बताने वाले हैं, जिसमें दो लोकप्रिय और बड़े OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। आइये, जानें।

Airtel PostPaid Plan

कंपनी 399 रुपये, 499 रुपये, 999 रुपये, 1199 रुपये और 1499 रुपये का पोस्टपेड प्लान ऑफर करती है। इसमें चार प्लान Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

499 रुपये का प्लान

Airtel का 499 रुपये के पोस्टपेड प्लान में कंपनी अपने यूजर्स को 75GB डेटा, हर रोज 100 फ्री SMS अनलिमिटेड कॉलिंग देती है। इसके साथ ही इस पैक में यूजर्स को Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

999 रुपये वाला प्लान

1000 रुपये से कम वाले एयरटेल के इस पोस्टपेड प्लान में हर रोज 100 फ्री SMS, 100GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा पैक में Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन और Amazon Prime Video का फ्री एक्सेस भी दिया जाता है।

1199 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 150GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री SMS की सुविधा के साथ आता है। इसमें भी Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इतना ही नहीं, ये प्लान Netflix Basic एक्सेस के साथ भी आता है।

1499 रुपये वाला प्लान

Disney+ Hotstar और Amazon prime Video के सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले Airtel के प्लान में आखिरी पैक 1499 रुपये का है। इसमें 200GB डेटा, हर रोज 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। Disney+ Hotstar और Amazon prime Video के सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ इसमें भी 1199 रुपये के प्लान की तरह Netflix Basic की सुविधा भी है।

यूजर्स अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार, इनमें से कोई भी पैक सिलेक्ट करके न सिर्फ डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा पाएंगे। बल्कि OTT प्लेटफॉर्म का यूज भी कर सकेंगे।