Airtel प्रीपेड कस्टमर्स को मिलेगा फ्री 2GB डाटा, जानें ऑफर

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) अपने यूजर्स के लिए एक बार फिर एक नया खास ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स 2GB फ्री डाटा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एयरटेल ने PepsiCo Inc के साथ पार्टनरशिप की है जो एक ग्लोबल बेवरेज और स्नैक ब्रांड है।

इस डील के तहत PepsiCo Inc के स्नैक्स और बेवरेज में यूजर्स को एक कूपन मिलेगा, जिसकी मदद से उन्हें 2GB डाटा फ्री में मिल सकता है। इसके लिए यूजर्स को PepsiCo Inc के स्नैक्स और बेवरेज को खरीदना होगा। Telecom Talk से इस न्यूज को सबसे पहले स्पॉट किया है। Also Read - Vodafone Idea ने पेश किया नया रिचार्ज प्लान, हर रोज मिलेगा 2 जीबी डेटा

How to Win 2GB Free Data?

Airtel प्रीपेड कस्टमर्स अपने नंबर से 3 बार इस कूपन का लाभ उठाकर 2GB डाटा फ्री में हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें PepsiCo प्रॉडक्ट्स Lays Chips, Doritos और Kurkure जैसी चीजों को खरीदना होगा, जिसमें उन्हें पैकेट के अंदर कूपन मिलेगा। आपको पैकेट में 12 डिजिट एयरटेल प्रोमो कोड मिलेगा। आपको इसे Airtel Thanks app में My Coupons सेक्शन पर जाकर रिडीम करना होगा। दोनों कंपनियों के बीच यह ऑफर 3 अगस्त 2020 से अगले साल 31 जनवरी 2020 तक वैलिड है। हालांकि अगर यूजर्स को यह डाटा मिलता है तो उसकी वैलिडिटी 3 दिनों तक होगी। Also Read - Airtel (एयरटेल) कस्टमर्स को फ्री मिल रहा है 1GB डाटा, जानें ऑफर

इससे पहले Airtel ने अपने यूजर्स को 1GB फ्री डाटा ऑफर करने का एलान किया था। हालांकि आपको बता दें कि ये ऑफर कंपनी के चुनिंदा कस्टमर्स को ही दिया जाएगा। कंपनी स्पेशल रिचार्ज के तहत यह फ्री डाटा ऑफर कर रही है। कंपनी के डाटा रिचार्ज करवाने वाले कस्टमर्स को रेंडर तौर पर चुनकर यह फ्री डाटा दिया जाएगा। कंपनी कस्टमर को इसकी जानकारी मैसेज के जरिए देगी। ऐसे में अगर आप भी लकी रहते हैं तो आपको 1GB डाटा बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस फ्री डाटा की वैलिडिटी 3 दिनों की होगी। इसका मतलब है कि अगर आप तीन दिनों तक इस डाटा को यूज नहीं करते हैं तो यह ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। Airtel मार्केट में Reliance Jio और Vodafone Idea को टक्कर देने के लिए यह ऑफर लेकर आई है। Also Read - Reliance Jio के एक साल तक वैलिडिटी वाले बेस्ट रिचार्ज प्लान्स