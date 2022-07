भारत में एयरटेल सबसे बड़ी और लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। भारत के लाखों यूजर्स सालों-साल से एयरटेल के नेटवर्क पर भरोसा करते हैं और इसके प्रीपेड प्लान्स (Airtel Prepaid Plans) को पसंद भी करते हैं। हम अपने इस आर्टिकल में आपको एयरटेल के उन सभी मौजूदा प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताएंगे, जिनके साथ यूजर्स को 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है। इनमें से कुछ प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऐसे हैं, जिनके साथ Disney Plus Hotstar की मेंबरशिप मिलती है तो कुछ ऐसे हैं, जिसमें Amazon Prime की मेंबरशिप मिलती है। Also Read - Disney Plus Hotstar के फ्री सब्सक्रिप्शन वाले सभी प्रीपेड प्लान्स, कीमत सिर्फ ₹151 से शुरू

Bharti Airtel Rs 319 Prepaid Plan

एयरटेल के इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ-साथ रोज 2 जीबी इंटरनेट डेटा भी मिलता है। इस प्लान की वैधता एक महीने की है। इनके अलावा इस प्लान के साथ FASTag कैशबैक, अनलिमिटेड हेलो ट्यून्स, विंक म्यूजिक, और शॉ एकेडमी का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी दिया जा रहा है।

Bharti Airtel Rs 359 Prepaid Plan

एयरटेल का यह प्रीपेड रिचार्ज प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, और रोज 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इस प्लान के साथ यूजर्स को Amazon Prime का फ्री मोबाइल एडिशन, 100 रुपये का FASTag cashback, तीन महीने के लिए Apollo 24/7 Circle की मेंबरशिप, और Shaw Academy का फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया जाता है।

Bharti Airtel Rs 499 Prepaid Plan

इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 2GB का डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉयल कॉलिंग, रोज 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है। इनके अलावा इस प्लान में यूजर्स को Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन, 100 रुपये का FASTag cashback और Apollo 24/7 Circle की मेंबरशिप समेत कई बेनिफिट्स मिलते हैं। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है।

Bharti Airtel Rs 839 Prepaid Plan

एयरटेल के इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है। इस प्लान में भी यूजर्स को रोज 2GB इंटरनेट डेटा, 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इनके साथ-साथ यूजर्स को 3 महीने के लिए Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन, तीन महीने के लिए Apollo 24/7 Circle की मेंबरशिप, विंक म्यूजिक, 100 रुपये का का FASTag cashback समेत कई बेनिफिट्स मिलते हैं।

Bharti Airtel Rs 2999 Prepaid Plan

इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान में भी यूजर्स को 365 दिनों की वैधता के साथ रोज 2GB इंटनरेट डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, और रोज 100 एसएमएस की सुविधाएं मिलती है। इन सभी के अलावा इस प्लान में भी यूजर्स को Wynk Music, 100 रुपये का FASTag cashback और Apollo 24/7 Circle की मेंबरशिप समेत कई बेनिफिट्स मिलते हैं।