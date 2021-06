Airtel Recharge Plan: एयरटेल ने Rs 349 और Rs 299 प्लान में किया बदलाव, मिलेगा ज्यादा फायदा

Airtel ने अपने 349 रुपये और 299 रुपये के Recharge Plan को रिवाइज कर दिया है। अब इस प्लान में पहले के मुकाबले ज्यादा डेटा और वैलिडिटी लाभ मिल रहा है। कंपनी 349 रुपये के Airtel Recharge Plan में पहले से ज्यादा डेटा और 249 रुपये के प्लान में पहले के मुकाबले ज्यादा वैधता दे रही है। Airtel Prepaid Plans कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव हो चुके हैं, जहां आप भी इन्हें चेक कर सकते हैं। Also Read - India Vs New Zealand WTC Final 2021 Live: इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री में देख सकेंगे मैच

Airtel Recharge Plan Rs 349

एयरटेल के 349 रुपये के प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा प्रति दिन मिलता था। यह प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है, यानी अब से पहले तक इसमें कुल 56GB डेटा यूजर्स को मिल रहा था। कंपनी ने इस प्लान में बदलाव करते हुए डेटा लाभ को 2GB से बढ़ाकर 2.5GB कर दिया है। यानी इस प्लान में अब कुल 70GB डेटा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त सभी लाभ पहले की तरह ही मिल रहे हैं। Also Read - Airtel ने लॉन्च किया 456 रुपए का प्लान, Jio के ₹447 वाले पैक से होगी टक्कर

इस प्लान में यूजर्स को 2.5GB डेटा प्रतिदिन, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 100 SMS प्रति दिन मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूजर्स को 28 दिनों के लिए Amazon Prime का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कंज्यूमर्स को Airtel Xstream premium और Wynk Music का भी फ्री एक्सेस मिलता है। Also Read - Jio vs Airtel: सबसे महंगे प्रीपेड प्लान में मिलते हैं ये फायदे, जानें किसका पैक बेहतर

299 रुपये का प्रीपेड प्लान

Airtel ने 299 रुपये के प्रीपेड प्लान को भी अपडेट किया है, जिसकी वैधता अब 30 दिनों की हो गई है। प्लान 30 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग और 30GB डेटा के साथ आता है। बता दें कि इस प्लान में कोई भी डेली डेटा लिमिट नहीं है। इसके अतिरिक्त प्लान में 100 SMS प्रति दिन और Airtel Thanks लाभ मिल रहे हैं। यूजर्स को Amazon Prime Video Mobile Edition का फ्री एक्सेस मिलता है। इसके अतिरिक्त 100 रुपये का Fastag कैशबैक, Shaw Academy का एक साल का कोर्स, Wynk Music का फ्री एक्सेस और Apollo 24|7 Circle का तीन महीने का फ्री एक्सेस मिलता है।