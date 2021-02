150 रुपये से कम कीमत के इन रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा 36GB तक डेटा

Airtel, BSNL, Vi (Vodafone-Idea) और Reliance Jio चारों ही टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले दिनों अपने कई प्रीपेड प्लान्स में बदलाव किए हैं। टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को कम कीमत में लंबी वैलिडिटी के साथ-साथ ज्यादा डेटा और वॉयस कॉलिंग ऑफर कर रही है। साल की शुरुआत में ही Jio ने अन्य नेटवर्क पर भी वॉयस कॉलिंग फ्री कर दी है। हम आपको सभी टेलीकॉम कंपनियों के 150 रुपये से कम कीमत वाले प्रीपेड प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ-साथ डेटा और फ्री SMS का भी लाभ मिलेगा। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi 1GB daily data prepaid plan: सस्ते प्रीपेड प्लान, रोज 1GB डेटा के साथ फ्री कॉलिंग

Airtel का 149 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

इस प्रीपेड प्लान में यूजर को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसमें मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर फ्री नेशनल रोमिंग और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। साथ ही, यूजर को Airtel के इस प्रीपेड प्लान में कुल 2GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान में 300 फ्री SMS का भी लाभ मिलता है। Airtel के इस प्लान में यूजर को मोबाइल एडिशन का फ्री ट्रायल ऑफर भी मिलता है। यही नहीं, यूजर को फ्री हैलो ट्यून्स और Music ऐप का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Reliance Jio का 149 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

Jio के इस प्रीपेड प्लान में यूजर को 24 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसमें प्रतिदिन 1GB हाई स्पीड डेटा का लाभ मिलता है। इस तरह से कुल मिलाकर 24GB डेटा का लाभ यूजर को मिलता है। इस प्लान में भी यूजर को अनलिमिडेट वॉयस कॉलिंग का भी लाभ मिलता है। इसमें प्रतिदिन डेटा के साथ-साथ 100 फ्री SMS का भी लाभ मिलता है। यही नहीं, इस प्लान में यूजर को Jio के कम्प्लिमेंटरी ऐप्स का भी फायदा मिलता है।

Vi का 149 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

Vi के इस प्रीपेड प्लान में यूजर को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर को किसी भी नेटवर्क और नेशनल रोमिंग में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का लाभ मिलता है। साथ ही, प्लान में 3GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर को 300 फ्री SMS का भी लाभ मिलता है। साथ ही, यूजर को Vi के कम्प्लिमेंटरी ऐप का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है।

BSNL का STV_97 प्रीपेड प्लान

पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी BSNL के इस 97 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ किसी भी नेटवर्क पर मिलता है। इस प्लान में यूजर को प्रतिदिन 2GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिनों की है, इस तरह से यूजर को कुल 36GB डेटा मिलता है। इस प्लान में प्रतिदिन 100 फ्री SMS का भी लाभ मिलता है। यूजर इस प्लान में दिल्ली और मुंबई में भी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का लाभ ले सकते हैं।