Airtel के कई यूजर्स को शुक्रवार 6 अगस्त शाम 6:45 बजे एक SMS मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी आउटगोइंग सर्विस बंद हो गई है। आगे सेवा जारी रखने के लिए आपको अपने नंबर को रिचार्ज कराना होगा। इस समस्या के बाद कई यूजर ने Airtel से प्राप्त हुए SMS का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर पोस्ट किया। Also Read - BSNL लाया 90 दिनों की वैलिडिटी वाला सस्ता प्रीपेड प्लान, कॉलिंग के साथ डेटा का भी मिलेगा लाभ

कई यूजर्स को लगा कि वो अब आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे। हालांकि, कुछ यूजर के ट्वीट का Airtel ने रिप्लाई करते हुए कहा कि यह एक तकनीकी समस्या थी, जिसकी वजह से कुछ यूजर को इस तरह का SMS प्राप्त हुआ है। Also Read - Airtel ने बंद किया 49 रुपये वाला Prepaid Plan, अब 79 रुपये में मिलेगा सबकुछ

Hi Vijay, due to a technical error at our end you may have received a wrong SMS regarding deactivation of services. Please ignore the same. We are sorry for the inconvenience cause. Thank you, Amit https://t.co/2G23qpsqlP Also Read - Airtel ने कई पोस्टपेड प्लान्स में किया बदलाव, अब मिलेगा अनलिमिटेड डेटा और कई OTT Subscriptions

— Airtel Cares (@Airtel_Presence) August 6, 2021