Airtel vs Jio vs Vi: 2GB Data for 84 Days plan comparisons: प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन यूज करने वाले यूजर्स को अक्सर 2GB डेली डेटा के साथ 84 दिनों वाला प्लान काफी पसंद आता है। इस प्लान को खरीदने के बाद वो अगले करीब 3 महीने के लिए मोबाइल रिचार्ज की झंझट से मुक्त हो जाते हैं।

ऐसे में हम आपको अपने इस आर्टिकल में भारत के तीन सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क Jio, एटरेटल ओर वोडाफोन आइडिया के 84 दिनों वाले प्लान की तुलना करके दिखाते हैं, जिसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस कैटेगरी में सबसे सस्ता और अच्छा प्लान कौन मुहैया कराता है।

Airtel का 84 दिनों वाला प्रीपेड प्लान

एयरटेल का यह प्लान 839 रुपये का है। इस प्लान की वैधता 84 दिनों का है। इसमें आपको डेली 2GB का इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा मिलेगा। इसका मतलब आप इस प्लान में लगभग 168GB का यूज कर पाएंगे। इस प्लान में यूजर्स को तीन महीने के लिए Disney+ Hotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन, Xstream Mobile pack, एक महीने के लिे Amazon Prime Video का मोबाइल एडिशन, Apollo 24|7 Circle, FASTag पर 100 रुपये का कैशबैक, और Wynk Music का फ्री बेनिफिट भी मिलेगा।

Vi का 84 दिनों वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान भी 839 रुपये का है। इस प्लान की वैधता 84 दिनों का है। इसमें आपको डेली 2GB का इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा मिलेगा। इसका मतलब आप इस प्लान में लगभग 168GB का यूज कर पाएंगे। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को वोडाफोन के ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

Jio का 84 दिनों वाला प्लान

इस लिस्ट में जियो का प्लान सबसे सस्ता है। जियो अपने यूजर्स को सिर्फ 719 रुपये में ही यह प्रीपेड प्लान ऑफर करता है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2GB का इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा मिलेगा। इसका मतलब आप इस प्लान में लगभग 168GB का यूज कर पाएंगे।

इसके अलावा इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Cinema, Jio TV, Jio Cloud और Jio SMS का फायदा मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको 1066 रुपये का प्लान खरीदना होगा।

ध्यान दें: इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी में सबसे अच्छा प्रीपेड प्लान एयरटेल कंपनी का ही है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ-साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं।