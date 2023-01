Airtel Vs Jio Vs Vi: आज के समय में लोगों को मोबाइल डेटा की बहुत जरूरत होती है। चाहे घर से ऑफिस का काम करना हो या ऑनलाइन पढ़ाई, सभी के लिए अधिक डेटा चाहिए होता है। यहां तक कि OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी भी देखते समय भी अधिक डेटा लगता है। इस कारण डेली डेटा जल्द खत्म हो जाता है। इस स्थिति में यूजर्स ऐसे प्रीपेड रिचार्ज प्लान की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें अधिक डेटा ऑफर करें। लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियां Vi, Jio और Airtel कई डेटा प्लान ऑफर करते हैं, जिनमें कई GB डेटा मिलता है। आज हम इन तीनों कंपनियों के 100 रुपये से कम वाले डेटा प्लान के बारे में बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं… Also Read - Airtel यूजर्स की बढ़ेगी टेंशन, जल्द महंगे हो सकते हैं कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज प्लान

Airtel Data Plan

एयरटेल कई डेटा प्लान ऑफर करता है। 100 रुपये से कम में कंपनी के कुल 4 डेटा प्लान आते हैं। कंपनी का सबसे सस्ता प्लान 19 रुपये का है। इसमें एक दिन के लिए 1GB डेटा मिलता है। 65 रुपये में 4GB डेटा एक्टिव प्लान की वैलिडिटी तक मिलता है। कंपनी 58 रुपये में 3GB डेटा देती है। इसकी वैलिडिटी भी एक्टिव प्लान तक चलेगी। इसके अलावा, 98 रुपये वाला प्लान 5GB डेटा एक्टिव प्लान की वैलिडिटी के साथ आता है।

Jio Data Recharge Plan

Jio 100 रुपये से कम में तीन डेटा ऐड ऑन प्लान ऑफर करता है। कंपनी का सबसे सस्ता डेटा प्लान 15 रुपये का आता है। इसमें 1GB डेटा एक्टिव प्लान तक के लिए मिलता है। इसके अलावा, जियो के 25 रुपये के प्लान में 2GB डेटा एक्टिव प्लान के लिए दिया जाता है। 100 रुपये से कम में कंपनी एक और 61 रुपये का डेटा वाउचर ऑफर करती हैं। इसमें 12GB डेटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी एक्टिव प्लान तक होती है।

Vi Data Plan

100 रुपये से कम के डेटा वाउचर की लिस्ट में Vi (Vodafone Idea) के कुल नौ प्लान शामिल हैं। 19 रुपये में यूजर को 1GB डेटा 24 घंटे के लिए मिलता है। 29 रुपये में 2GB डेटा 2 दिन के लिए और 39 रुपये में 3GB डेटा सात दिन के लिए होता है।

कंपनी 25 रुपये में 1.1GB डेटा एक दिन के लिए देती है। 51 रुपये वाले प्लान में 1GB डेटा 28 दिन के लिए मिलता है। 55 रुपये में 3.3GB डेटा सात दिन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा, कंपनी का 58 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 3GB डेटा मिलता है।

75 रुपये में 6GB डेटा 7 दिन के लिए मिलता है। 82 रुपये में 4GB डेटा 14 दिनों के लिए मिलता है। इसमें Sonylive Mobile का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है।