Airtel, Jio और Vi कई प्रीपेड प्लान ऑफर करते हैं। किसी में 1GB डेली डेटा तो किसी में रोजाना 3GB डेटा मिलता है। डेटा के अलावा इन प्लान्स में और भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। सभी कंपनियों के प्लान अलग-अलग कीमत के हैं। साथ ही उनमें मिलने वाले कई बेनिफिट भी अलग हैं।

अगर आप जानना चाहते हैं कि इन तीनों कंपनियों में से किस कंपनी का 1GB डेली डेटा वाला प्लान सबसे अच्छा है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर Airtel, Jio और Vi के 1GB डेटा वाले प्लान के बारे में डिटेल में बताया गया है।

Airtel के 1GB डेली डेटा प्लान

कंपनी रोजाना 1GB डेटा वाले कई प्लान ऑफर करती है। इसके 209 रुपये के प्लान में हर रोज 1GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं। इसकी वैलिडिटी 21 दिन है। वहीं, इसके 239 रुपये के प्लान में भी हर रोज 1GB डेटा , रोजाना 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। इसकी वैलिडिटी 24 दिन है। इसके अलावा 265 रुपये के एयरटेल प्लान में भी हर रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं। साथ ही इन तीनों प्लान में Amazon Prime Video के Mobile Edition का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है।

Jio भी ऑफर करता है ऐसे की प्लान

Airtel की तरह Jio के भी 1GB डेली डेटा वाले कई प्लान आते हैं। इसमें कंपनी का सबसे सस्ता प्लान 149 रुपये का है। इसमें 20 दिनों के लिए रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड डेटा और रोजाना 100 फ्री SMS मिलते हैं। वहीं, कंपनी का 179 रुपये वाला प्लान भी रोज 1GB डेटा, फ्री 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ आता है। हालांकि, इसकी वैलिडिटी 24 दिन है। इसके अलावा Jio के 209 रुपये के प्लान में ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी ऊपर बताए गए दोनों प्लान से ज्यादा 28 दिन है।

Vi के प्लान भी हैं बेस्ट

Vi का 199 रुपये का प्लान हर रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री SMS और 18 दिन की वैलेडिटी के साथ आता है। कंपनी का 219 रुपये का प्लान भी इन सभी सुविधाओं के साथ आता है। हालांकि, इसकी वैलिडिटी 21 दिन है। इसका 239 रुपये का प्लान रोजाना 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री 100 SMS के साथ आता है। इसकी वैलिडिटी 24 दिन है। Vi के 269 रुपये के प्लान में रोज 1GB डेटा के साथ 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन है।

अब आप अपनी जरूरत के अनुसार ऊपर बताए गए प्लान में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।