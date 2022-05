Bharti Airtel ने भारत में तीन नए ब्रॉडबैंड प्लान पेश किए हैं। Airtel Xstream Fiber के नए ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 699, 1099 और 1599 रुपये है। ये सभी प्लान 17 OTT प्लैटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इन सर्विसेज में Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar के साथ Airtel Xstream Premium भी शामिल है, जो अपने साथ SonyLiv, Lionsgate, Hoichoi और 11 दूसरे सब्सक्रिप्शन लेकर आता है। Also Read - Airtel vs Jio vs Vi: 84 दिनों के लिए किस कंपनी के प्रीपेड प्लान में होगा सबसे ज्यादा फायदा

Airtel Xstream Fiber के नए प्लान यूजर्स के लिए 350 टीवी चैनल का एक्सेस भी लेकर आते हैं। आइए एयरटेल के नए ब्रॉडबैंड प्लांस के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Airtel Xstream Fiber Rs 699 ब्रॉडबैंड प्लान

Airtel Xstream Fiber के 699 रुपये के मासिक ब्रॉडबैंड प्लान में 40Mbps की रफ्तार से अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस सर्विस के साथ Disney+ Hotstar और Airtel Xstream Premium का एक्सेस भी मिलता है। एयरटेल की इस सर्विस का सब्सक्रिप्शन अपने साथ 14 OTTs प्लैटफॉर्म लेकर आती है, जिसमें SonyLIV, ErosNow, Lionsgate Play, Hoichoi, ManoramaMax, Shemaroo, Ultra, HungamaPlay, EPICon, DivoTV, Klikk, Nammaflix, Dollywood और Shorts TV शामिल हैं। पैक में 350 टीवी चैनल का एक्सेस भी शामिल है।

Airtel Xstream Fiber Rs 1,099 ब्रॉडबैंड प्लान

Airtel Xstream Fiber के 1,099 रुपये के मासिक ब्रॉडबैंड प्लान में 200Mbps स्पीड के साथ अनमिलिटेड डेटा मिलता है। इस पैक के साथ कस्टमर को Amazon Prime और Disney+ Hotstar समेत Airtel Xstream Premium का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो अपने साथ 14 दूसरे OTTs प्लैटफॉर्म लेकर आता है। ये सर्विस वही हैं जो एयरटेल के 699 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान के साथ मिलती हैं। इस पैक में भी 350 टीवी चैनल का एक्सेस मिलता है।

Airtel Xstream Fiber Rs 1,599 ब्रॉडबैंड प्लान

Airtel Xstream FIber के 1,599 रुपये के मासिक ब्रॉडबैंड प्लान में 300Mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस पैक के साथ कस्टमर को Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। इस पैक के साथ भी Airtel Xstream Premium का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो अपने साथ 14 OTT ऐप्स का एक्सेस लेकर आता है। एयरटेल के इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ भी 350 टीवी चैनल का एक्सेस मिलता है।