Amazon Prime Video का फ्री में लें मजा, सब्सक्रिप्शन भी हुआ सस्ता

Amazon ने Airtel के साथ मिलकर नए Prime Video प्लान का ऐलान कर दिया है। अमेजन ने भारतीय बाजार के लिए स्पेशल Mobile Edition लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को सिर्फ मोबाइल पर ही Prime Video का एक्सेस मिल रहा है। अमेजन ने के साथ मिलकर इसे 89 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया है। दुनियाभर में भारत में पहला देश है जहां इस सेवा को जारी किया गया है।

अमेजन प्राइम वीडियो के इस प्लान में यूजर्स को किफायती डेटा भी मिलता है। बता दें कि Amazon Prime Video Mobile Edition सिंगल यूजर मोबाइल ऑनली प्लान है। यानी इस प्लान का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन्स पर ही किया जा सकता है। इसमें SD क्वालिटी स्ट्रीमिंग सर्विस कंज्यूमर्स को मिलती है। इस सेवा का लाभ एयरटेल यूजर्स को मिलेगा।

Amazon Prime Video Mobile Edition के प्लान्स

Prime Video Mobile Edition के तहत सभी एयरटेल प्रीपेड यूजर्स को 30 दिनों का फ्री ट्रायल मिल रहा है। फ्री एक्सेस के लिए यूजर्स को app पर जाकर अपने मोबाइल नंबर साइन-इन करना होगा। 30 दिनों के ट्रायल के बाद कंज्यूमर्स को Amazon Prime Video Mobile Edition का लाभ लेने के लिए रिचार्ज करना होगा।

कंपनी ने 89 रुपये की इंट्रोडक्टरी कीमत पर रिचार्ज प्लान जारी किए हैं। 89 रुपये के Prepaid रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 28 दिनों का Prime Video Mobile Edition का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही यूजर्स को 6GB का डेटा भी मिलेगा। वहीं 299 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन के अतिरिक्त अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा।

वहीं जो यूजर्स Prime Video का मल्टी यूजर एक्सेस और सभी डिवाइस पर स्ट्रीमिंग की सुविधा चाहते हैं, उन्हें 131 रुपये में अमेजन की प्राइम मेंबरशिप लेनी होगी। इसमें यूजर्स को प्राइम वीडियो के एक्सेस के साथ-साथ प्राइम म्यूजिक और फ्री फास्ट डिलिवरी की सुविधा भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त यूजर्स 349 रुपये के प्लान का चुनाव भी कर सकते हैं, जिसमें यूजर्स को सभी प्राइम लाभ के साथ-साथ 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB पर डेटा एक्सेस मिलता है। यह रिचार्ज Airtel Thanks app समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे।