BSNL बंद कर रहा है यह धांसू ऑफर, जल्द कराएं रिचार्ज और पाएं लंबी वैलिडिटी

BSNL ने अगस्त में अपने लंबी वैलिडिटी वाले वार्षिक प्लान के साथ एक ऑफर दिया था। यूजर को 2,399 रुपये वाले इस प्लान में 365 दिनों की जगह 425 दिनों की वैलिडिटी मिल रही थी। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान पर दिया जाने वाला यह ऑफर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से इस प्लान के साथ मिलने वाले ऑफर को आगे बढ़ाने के बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई है। ऐसे में यूजर्स के पास इस ऑफर का लाभ लेने के लिए अब केवल 12 दिन बचे हैं। Also Read - BSNL vs Jio vs Airtel vs Vi: 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ किसका प्लान है सबसे सस्ता?

बीएसएनएल के इस प्रीपेड प्लान को यूजर ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल के माध्यम से खरीद सकते हैं। साथ ही, यूजर अपने मोबाइल से USSD कोड *444*2399# के जरिए भी इस प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए यूजर के मेन अकाउंट में 2,399 रुपये का बैलेंस होना जरूरी होगा। Also Read - BSNL का एक गजब प्रीपेड प्लान, Airtel, Jio और Voda-Idea को भी देता है टक्कर

प्लान में मिलने वाले बेनिफिट

BSNL के इस प्रीपेड प्लान में मिलने वाले बेनिफिट की बात करें तो इसमें यूजर को हर दिन 3GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। साथ ही, हर दिन 100 SMS का भी लाभ मिलता है। इस प्लान में यूजर को किसी भी नेटवर्क पर वॉयस कॉल करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा। इस प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। हालांकि, 31 दिसंबर तक इस प्लान के साथ 425 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर को कम्प्लीमेंटरी BSNL ट्यून और Eros Now का सब्सक्रिप्शन मिलता है। Also Read - BSNL ने पेश किया 94 रुपये का प्रीपेड पैक, डेटा और कॉलिंग के साथ मिलेगी 75 दिन की वैलिडिटी

सरकारी टेलीकॉम कंपनी के अन्य लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो कंपनी 1,499 रुपये की कीमत में 365 दिनों की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इस प्लान में यूजर को कुल मिलाकर 24GB डेटा का लाभ मिलता है। साथ ही, हर दिन 100 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। इस प्लान में भी यूजर को Eros Now का सब्सक्रिप्शन कम्प्लिमेंटरी ऑफर के तौर पर मिलेगा।