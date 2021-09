Jio के इस प्लान को BSNL ने छोड़ा पीछे, ऑफर कर रहा अधिक डेटा और वैलिडिटी

Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) कई सारे प्लान्स ऑफर्स करता है, जिसमें लंबी वैलिडिटी वाले भी कई पैक शामिल हैं। BSNL की तरह Jio भी ऐसे प्लान्स ऑफर करता है। हालांकि, BSNL ने एक जगह Jio को पीछे छोड़ दिया है। दोनों कंपनियां अधिक डेटा के साथ लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर करती हैं। Also Read - IPL 2021: Jio, Airtel और Vi यूजर्स इन रिचार्ज प्लान्स के साथ फ्री में देखें सभी मैच

हालांकि, BSNL के पास एक ऐसा प्लान है, जो Jio को कड़ी टक्कर देता है। BSNL के पास PAN-INDIA 4G नेटवर्क नहीं है, लेकिन वह ऐसे प्लान ऑफर करता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइये, जानते हैं कि हम कंपनी के किस प्लान की बात कर रहे हैं, जिसने Jio को पीछे छोड़ दिया है।

Jio Vs BSNL

BSNL और Jio दोनों कंपनियां ही 3GB डेटा वाला लांग टर्म प्लान ऑफर करती हैं। BSNL 2399 रुपये का प्लान ऑफर करता है। वहीं, Jio का 3499 रुपये का प्लान आता है। दोनों प्लान के बीच के अंतर की बात करें तो इनकी कीमत के साथ-साथ इनमें मिलने वाले बेनिफिट भी अलग हैं।

Jio 3499 Rs Plan Benefits

Jio के 3499 रुपये के प्लान में हर रोज 3GB डेटा पूरे 365 दिन यानी 1 साल के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि इस प्लान में यूजर को कुल 1095GB डेटा दिया जाता है। डेटा के अलावा इस प्लान में रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, इस प्लान में किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जाता है। इसमें Jio की एप्लीकेशन JioCinema, JioTV, JioSecurity, JioNews और JioCloud का एक्सेस मिलता है।

BSNL 2399 Rs Plan Benefits

BSNL के 2399 रुपये के प्लान की वैलिडिटी पूरे 425 दिनों यानी 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए होती है। Jio के प्लान से इसमें अधिक 60 दिनों के लिए सभी सुविधाएं मिलती हैं। इसका मतलब है कि इसके प्लान में अधिक डेटा भी मिलता है। इसमें कुल 1275GB डेटा दिया जाता है। यूजर्स को EROS Now का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। BSNL कॉलर ट्यून बदलने का ऑप्शन भी देता है।

इसके अलावा इन प्लान में एक और बड़ा अंतर FUP डेटा खत्म हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड का देखने को मिलेगा। FUP डेटा खत्म होने बाद भी यूजर 80kbps की स्पीड से ही इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। Jio यूजर्स FUP डेटा खत्म हो जाने के बाद 64kbps स्पीड से इंटरनेट चला सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में आने वाले इन दोनों कंपनियों के प्लान्स में से BSNL के प्लान में अधिक सुविधाएं मिलती हैं और उसने Jio को पीछे छोड़ दिया है।