BSNL देश में मौजूद एक मात्र टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो पूरी तरह से 4G नेटवर्क ऑपरेशन में नहीं आया है। यहां देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियां 5G के ट्रायल रन कर रही हैं और 5G सर्विस की तैयारी में लग गई हैं, वहीं बीएसएनएल अभी भी 4G सुविधा को सभी ग्राहकों तक पहुंचाने में जूझ रही है। हालांकि, कई स्थान पर BSNL 3G की स्पीड का अच्छी है, लेकिन इससे 4G को टक्कर नहीं दी जा सकती है। केरल सर्किल में BSNL बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और इसी क्रम में कंपनी एक नया ऑफर भी लेकर आई है।

क्या है BSNL का ऑफर?

नए ऑफर के तहत जो यूजर्स BSNL 4G सिम चाहते हैं, उन्हें फ्री में सिम मिलेगी। इससे पहले बीएसएनएल की 4G सिम के लिए उपभोक्ताओं को 20 रुपये खर्च करने होते थे। SIM पोर्ट-इन सर्विस का लाभ किसी भी बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर या दूसरे रिटेल आउटलेट पर मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा अभी सिर्फ केरल सर्किल के लिए ही जारी की गई है। इसक कारण केरल सर्किल में BSNL की तगड़ी पकड़ है, जिसमें उपभोक्ताओं को बेहतरीन अपलोड और डाउनलोड स्पीड मिलती है।

यूजर्स को 100 रुपये के FRC (First Recharge Coupon) के साथ सिम पोर्ट-इन और दूसरे ऑफर्स मिल रहे हैं। पहले यह ऑफर सिर्फ 30 जून तक के लिए था, जिसे बीएसएनएल केरल ने सितंबर 2021 के अंत तक बढ़ा दिया है। यानी नया सिम मिलने के बाद 100 रुपये का पहला रिचार्ज यूजर्स करवा सकते हैं। बीएसएनएल लगातार प्राइवेट ऑपरेटर्स को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कंपनी नए-नए प्लान्स या ऑफर्स लाती रहती है।

5GB डेटा वाला प्लान

ऐसा ही एक ऑफर BSNL का Rs 599 Plan है। इस प्लान में यूजर्स को 5GB डेटा प्रति दिन मिलता है। इसके साथ-साथ यूजर्स फ्री अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन का ऑफर मिलता है। 5GB डेटा यूज करने के बाद इंटरनेट स्पीड 80Kbps हो जाएगी। इसके साथ ही यूजर्स Zing का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। यह ऑफर 84 दिनों की वैधता के साथ आता है।