भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्लान लॉन्च किए हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने यूं तो यह प्लान दिवाली के मौके पर पेश किए थे, लेकिन इनका फायदा आप अब भी ले सकते हैं। यह दो नए प्लान 439 रुपये और 1198 रुपये के हैं। यह दोनों ही बजट-फ्रेंडली प्लान हैं, जो कि यूजर्स को कम कीमत में लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इन प्लान में यूजर्स को लंबी वैधता के साथ-साथ कॉलिंग, एसएमएस और डेटा जैसी सुविधा भी मिलती है। आइए हैं इन दोनों प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - BSNL की 4G सर्विस भारत में जनवरी 2023 में होगी लॉन्च, टेलीकॉम मिनिस्टर ने किया कंफर्म!

बीएसएनएल (BSNL) कंपनी के 439 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को 90 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। बेनेफिट्स के लिहाज से यह प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS की सुविधा देता है। हालांकि, कंपनी के इस किफायती प्लान में किसी प्रकार के इंटरनेट डेटा जैसी सुविधा नहीं दी जा रही। Also Read - 120GB डेटा, कॉलिंग और 5 घंटे अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट देता है BSNL का यह प्लान, कीमत 300 से है कम

Celebrate #DhamakedaarDiwali with #BSNL festive offers! Unlimited Voice and 300 SMS for 90 days. #Diwali #STV439 #DiwaliSpecial #DiwaliOffer pic.twitter.com/S7wVXIBVdN

Celebrate #DhamakedaarDiwali with #BSNL festive offers!

3GB data, 300 minutes calling and 30 SMS per month for 12 months.#FestiveOffer #PV1198 #DiwaliSpecial pic.twitter.com/SFO1baxfp0

