BSNL ने लॉन्च किया नया ब्रॉडबेंड प्लान, मिलेगा 60Mbps की स्पीड और 3300GB डाटा

सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने नया Fiber Basic Plus ब्रॉडबेंड प्लान पेश किया है। बीएसएनएल का यह प्लान 599 रुपये का है। बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को 60Mbps की स्पीड और 3300GB डाटा मिलता है। यह प्लान तीन दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। BSNL का यह Fiber Basic Plus plan देशभर में सभी जगह पर उपलब्ध होगा जहां बीएसएनएल की Fibre-to-the-Home ( ) सर्विस उपलब्ध है। Also Read - BSNL ने पब्लिक Wi-Fi के लिए लॉन्च किया 9 रुपये का शुरुआती प्लान, मिलेगा 30GB तक डाटा

बीएसएनएल का यह ब्रॉडबेंड प्लान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपलब्ध नही है।बीएसएनएल के इस ब्रॉडबेंड प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल मिलते हैं। इसके साथ ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL देशभर में अपने 499 रुपये वाले Fiber Basic प्लान को एक्पेंड कर रही है। Also Read - BSNL लॉन्च करेगी 798 और 999 रुपये वाले नए पोस्टपेड प्लान्स, 199 रुपये वाले प्लान में भी हो सकते हैं बदलाव

BSNL के नए प्लान के बारे में सबसे पहले Kerala Info ने रिपोर्ट किया है। बीएसएनएल का यह प्लान फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्टेड नहीं है। बीएसएनएल का यह Fiber Basic Plus प्लान 599 रुपये प्रति माह का है। इस प्लान में 60Mbps तक की स्पीड मिलती है। इस प्लान में तीस दिनों के लिए 3300GB का डाटा मिलता है। डाटा खत्म होने जाने पर इंटरनेट स्पीड घटकर 2Mbps की हो जाती है। बीएसएनएल का यह प्लान देशभर के नए और पुराने ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। Also Read - BSNL ने अपने किफायती प्लान में किया बदलाव, क्या जियो फाइबर और Airtel को मिलेगी टक्कर?

बीएसएनएल का नया Fiber Basic Plus प्लान का लॉन्ग टर्म पैकेज में उपलब्ध नहीं है। इस प्लान को मंथली प्राइस पर उपलब्ध है। Fiber Basic Plus प्लान देशभर में 14 नवंबर से उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही बीएसएनएल का 449 रुपये वाला Fiber Basic Plan अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर देश भर में उपलब्ध है। पहले यह प्लान देश के कुछ शहरों में ही सीमित था। यह प्लान भी नए और पुराने कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। बीएसएनएल के इस प्लान में 30Mbps की स्पीड से 3300GB डाटा मिलता है। डाटा खत्म हो जाने पर स्पीड घटकर 2Mbps की हो जाती है।बीएसएनएल का 499 रुपये वाला प्लान छह महीने तक ही एप्लीकेबल है। छह महीने बाद यूजर्स का प्लान ऑटोमेटिक 599 रुपये वाले Fiber Basic Plus प्लान में शिफ्ट हो जाता है।