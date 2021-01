BSNL फ्री में दे रही लाइफटाइम वैलिडिटी, करना होगा सिर्फ एक काम

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) चुनिंदा प्रीपेड यूजर्स को लाइफटाइम वैलिडिटी दे रही है। हालांकि इसके लिए यूजर्स को कुछ टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी होंगी। यह ऑफर सिर्फ -Top Up prepaid connection यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। बता दें कि C-Top Up prepaid कनेक्शन स्पेशल मोबाइल कनेक्शन होते हैं, जो रिटेलर्स या Direct Selling Agents (DSA) को देती है। यह ग्रुप रेगुलर सब्सक्राइबर्स के बिल कलेक्ट और रिचार्ज करता है। हालांकि लाइफटाइम वैलिडिटी के लिए इन यूजर्स को भी कुछ स्टेप फॉलो करनी होंगी। Also Read - BSNL के नए 365 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में करें साल भर अनलिमिटेड बातें

BSNL यूजर्स को क्या करना होगा

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी C-Top Up प्रीपेड यूजर को पिछले 90 दिनों में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करना होगा। यदि 90 दिनों में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो सभी इनएक्टिव अकाउंट या कनेक्शन को डिलीट या डिएक्टिवेट कर देगी। यह ऑफर 18 जनवरी से प्रभाव में आया है और सभी टेलीकॉम सर्किल के लिए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिएक्टिवेट किए गए C-Top Up कनेक्शन Grace Period-II (GP-II) में होंगे।

इन कनेक्शन को एक STV या PV से रिचार्ज करके सामान्य सब्सक्राइबर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार से नॉर्मल टॉप अप के जरिए Grace Period-II में मौजूद कनेक्शन को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। दरअसल, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रेस में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी लगातार नए नए प्लान और सेवाएं जारी कर रही है।

मिल रहा किफायती प्लान

कंपनी ने हाल में ही 365 रुपये का प्रीपेड प्लान जारी किया था। यह का किफायती प्लान है जो लॉन्ग टर्म वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को 1 साल की वैधता मिलती है। बीएसएनएल का यह प्लान सभी टेलीकॉम सर्किल के लिए है। इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो यूजर्स को 2GB डेटा मिलता है। FUP लिमिट के बाद यूजर्स को 40Kbps की स्पीड से डेटा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त यूजर्स को हर रोज 100 का लाभ मिलेगा। यूजर्स को 60 दिनों के लिए PRBT का बेनिफिट भी मिलता है। बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को कॉलिंग सुविधा भी मिलती है। हालांकि यह सेवा सिर्फ शुरुआती 60 दिनों के लिए मिलती है। यह कॉलिंग भी मिनट्स की FUP लिमिट के साथ आती है। बीएसएनएल के अतिरिक्त किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा इतनी किफायती कीमत पर एनुअल प्लान नहीं मिलता है। इसके लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं।